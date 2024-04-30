大陸籍「華益9號」抽砂船越界非法抽取我國領海海沙，被海巡人員攔截查扣，一審9名船員認罪獲緩刑遣返回國，船長陳偉斌不認罪，被法院判處1年10個月有期徒刑，並沒收抽砂船。高雄高分院仍維持原審刑度，但抽砂船沒收部分撤銷。案經上訴，最高法院就不予沒收部分撤銷，其餘上訴駁回定讞。

此案為立法院2020年底三讀通過增訂中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第18條第2項的首例宣判案件。

2022年4月25日，「華益9號」從福建省漳州市詔安縣某港口出發，隔日清晨4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸。當天遭海巡艦隊分署登檢盤查，將船長陳偉斌及9名船員逮捕，300公噸的海砂回填於原海域，查扣抽砂船駛回茄萣區興達港靠泊。

張姓、郭姓、黃姓等9名船員應訊均認罪，並與檢察官進行認罪協商，僅陳偉斌否認犯行，辯稱抽砂船還沒到海上定點作業就被查獲，300噸砂石是出港就留在船上壓艙之用。

橋頭地院依違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，判處張姓等船員1年徒刑，緩刑2年，執行完畢驅逐出境。而陳偉斌則被判1年10月，抽砂船宣告沒收。

全案經上訴二審，高雄高分院2023年8月10日宣判，認為一審認事用法無誤，維持原審刑度，但抽砂船沒收部分撤銷。案經上訴最高法院，合議庭就不予沒收部分撤銷，其餘上訴駁回定讞。