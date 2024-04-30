報導稱，從財新中國製造業PMI分項數據來看，4月製造業供需擴張加速，生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2023年6月、2023年3月以來最高；外需修復較為明顯，4月新出口訂單指數為2020年12月來最高。

然而，製造業就業並未隨供需改善而繼續修復。4月從業人員指數在收縮區間掉頭向下，為近4個月來最低。調查顯示，用工收縮主要是由於生產自動化和成本管控。

報導指出，製造業企業家對未來一年的市場前景仍充滿信心，不過部分企業擔心成本上揚和競爭加劇。4月生產經營預期指數在擴張區間小幅下行，為年內最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業景氣度繼續向好，供求擴張提速，外需表現優異，但就業仍未見明顯改善，價格水平維持低位，尤其是銷售端價格低迷，企業盈利難度增加。

王喆指出，當前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通縮風險提升。政策層面還應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。