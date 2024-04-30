信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，面對當前市場穩健的買氣，房市反而處於供給端不足的狀態，整體房市成交速度快且議價空間持續收斂，目前股市仍處於高檔，加上營建股創高反應市場資金看好後續房市，另外新青安等政策也持續幫助年輕族群購屋，信心與資金都偏多，房市仍未有停歇的跡象，需觀察後續是否有新政策推出。

統計顯示，全台總價1000~1500萬元成交最多，其次則是總價1500~2000萬元，台北市也是小案當道，總價1000~1500與總價1500~2000萬元的交易占比都達到2成，換屋市場總價3000~5000萬則是表現穩定，至於新北市總價1000~2000萬元交易占比超過5成，新北市持續吸納大台北地區通勤族到此定居。

桃園市也是總價1000~1500萬元交易最多，台中表現與桃園一致，不過到了南台灣，總價700~1000萬元市場就相對活絡一些，主要還是當地房價基期較低，不過成交總價最多的還是100~1500萬元。

曾敬德表示，4月六都普遍主要成交帶多落在1000~1500萬元，千萬住宅已經是都會區普遍現象，新青安則扮演協助年輕人購屋重要政策。