陽明交大客家學院師生發起連署，反對校方以產學合作之名強推客家學院校區興建商辦大樓，校長林奇宏30日稍早表示校內有正常溝通管道，看到連署結果感到遺憾，對此連署案發言人之一的陽明交大人文社會學系副教授林秀幸反駁「都是場面話」，校發會早已在4月24日原則上通過館舍捐獻案。目前連署超過3000多份。

群聯電子有限公司無償捐建館舍案被林奇宏指目前仍在溝通過程、還未定案，林秀幸表示，4月24日在校發會上以第6案討論決議，已原則上通過，她擔心校方以捐建名義繞過校務會議，只需備查即可強推，目的只是要館舍。

竹北土地寸土寸金，客家學院後方停車場空地成為科技業虎視眈眈的肥肉，林秀幸指出，近年來很多大學透過此模式獲得空間資源，過去陽明交大新竹校區、南部校區，就曾發爆發產學合作爭議，有企業把產權當作貸款或償債工具，導致紛爭不斷。林秀幸憂慮表示，換言之，產學合作近年來被濫用，造成非常多的麻煩。

林奇宏指出，研擬興建的產學共創研發大樓並未動到民俗公園，且客家學院責任在客家文化的研究與傳承，並非文化保存單位。林秀幸回擊，客家學院的研究不需要跟大樓綁定，接觸社會、了解社群社區，才是客家學院的營養所在，但是現在的高教領導階層對於創造高等教育的未來，多半沒有願景，反而是比誰搶到的資源多，因為最容易被看見，她期待台灣的高教必須立基於文化的深度，才能被世界看到與尊重。

截至4月30日，連署已超過3000多份，單日即突破千人關注此案，目前連署繼續進行中。林秀幸沉痛表示，本案不只是一般文化資產案，而是大學端蠻橫硬幹，是高教的沈淪，她感謝各界關注並突顯此問題，「否則怪手直接開過來時，我們只能躺下來阻擋了。」