由陶晶瑩在擔任主持人又身兼監製的兒童流行音樂節目《虎姑婆和他的朋友》中，披上粉紅虎皮扮演虎姑婆，以聊天方式陪伴小孩面對恐懼，徹底顛覆傳統虎姑婆又黑又恐怖的形象，「我這個虎姑婆是吃素的、很愛減肥，但半夜太餓就爬起來啃蔬菜條，結果人家以為我在啃小朋友的手指」。

陶晶瑩希望，她詮釋的虎姑婆能當孩子的朋友、聽他們說話。不過她笑說，錄影前原本擔心節目裡的小孩不受控制，「這樣我可能第一集就請辭」，但好在孩子們年紀都較大，能完整說出自己的感受，「我很感謝他們信任我，很專注聽我說話也專注地表達，這是我錄這個節目最大的禮物！」

陶晶瑩透露主題曲《虎姑婆》含有特殊寓意，「我寫第一段時只是想像這是一隻溫柔的紙老虎，但寫到第二段時剛好看到世界發生戰爭，所以我希望不管是多大的拳頭或是多小的聲音，都能夠和平相處」。

《虎姑婆和他的朋友》首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，邀集9組虎姑婆的音樂友人為孩子們打造出9首以世界民謠為基底的流行歌曲，像是第一集虎姑婆談到面對緊張，由品冠飾演投籃老是投不進的「緊張大王」，品冠透過改編英文老歌《Oh! Susanna》創作《你好，緊張》一曲，鼓勵孩子們面對與處理緊張情緒，「我把小時候恐懼的事都寫進歌詞，緊張有很多方法可以克服，最常見緩解方法就是大口深呼吸，然後喝一口水。」

品冠回憶拍攝時演出緊張樣子反被小朋友虧，「有什麼好緊張的，你是阿宅嗎？」直呼孩子們的童言童語就像他兒子吐槽他一樣親切。他對錄音幕後也印象深刻，「我錄音前先聽到小朋友們在練唱，當時一陣雞皮疙瘩，讓我代入自己小時候那種很緊張的感覺，其實小孩只是需要大人給他們很多安全感跟安撫，錄完之後我覺得完成度很高！」

第二集則是找來孩子王旺福樂團創作，給害怕一個人睡覺的孩子寫出《一個人睡超爽的》，旺福在歌曲中點出各種一個人睡的好處，不用怕被踢．可以盡情流口睡說夢話，在節目記者會中，旺福對小朋友喊話「想要快樂，找旺福就對了」。

本周六即將登場的，是排灣族創作歌手葛西瓦的《水比較厲害》，不同於其他歌手的歌曲由節目徵選的合聲小朋友們擔任配唱，葛西瓦特別邀請來自家鄉屏東來義的部落孩子們組成「彩虹古謠隊」，用優美渾厚的天籟之音讓歌曲更有厚度，並以排灣族母語穿插其中，具備文化傳承的意義。

另外6組歌手包含黃韻玲、徐若瑄、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、與首次以個人身份參與創作與演出的小威，將陸續登場，陪伴孩子的每個快樂的週六時光，《虎姑婆和他的朋友》總共9集，每集15分鐘，每周六下午五點於MyVideo．MOMO親子台與momo mini Youtube頻道首播。