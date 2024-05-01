台灣女孩周子瑜2015年在韓國以Twice成員身分出道，隔年卻發生持中華民國國旗被迫道歉事件。近日同團隊長志效為宣傳新節目，竟在影片開頭被質疑是模仿周子瑜當年的道歉影片，引發爭議。對此，主持天后陶晶瑩昨(4/30)也忍不住在廣播節目裡批製作單位太草率，而且最該被道歉的並不是廣大網友，而是周子瑜本人。

志效近日在《房客》的宣傳影片中綁著馬尾、穿黑上衣，開頭用跟周子瑜當年道歉片中類似的台詞表示，有事情想跟大家宣告，此舉立刻引來台灣和大陸網友的怒火。製作單位「ootb STUDIO」緊急修剪原影片，表示抱歉「給粉絲們帶來的不適」，接著又刪除道歉文，想息事寧人的態度更引來非議。

陶晶瑩過去和周子瑜和周子瑜的媽媽有私交，昨在廣播節目《陶色新聞》表示，先前為了陪女兒追星，光是為了買子瑜的應援商品和周邊買了1萬多元，聞此事件她說：「她（志效）是衣服、背景、髮型、第一句話都一模一樣欸」，認為這就是要讓人聯想到子瑜當年道歉影片，陶晶瑩不解反問為什麼要這樣，後來製作單位出來留言道歉，「但是我就覺得有股神奇的力量，你去模仿這部影片，是覺得它好笑嗎？有好笑嗎？好像笑不出來吧？」或是認為這樣可以吸引更多新聞關注。

飛碟聯播網《陶色新聞》陶晶瑩 主持 2024.04.30. TWICE志效疑似模仿「子瑜道歉」短片遭刪！

陶晶瑩坦言聽過周子瑜被冷凍的傳聞，「子瑜本身快變成冷凍水餃」，她舉例子瑜的個人IG有一千三百多萬粉絲追蹤，在團員中不算少，如果是老闆應該要怎麼幫成員安排工作？吳禮強回應當然是粉絲越多的工作越多，陶晶瑩則表示，就大陸粉絲團的統計，子瑜現在沒有個人代言品牌，對內是墊底的，2021年後就沒拍過雜誌封面，個人在團體歌曲歌詞所佔的時長是倒數第三，「跟她的人氣嚴重不配」。

陶晶瑩指出，先前Twice全團成員同意續約，反問：「子瑜在這個狀況下她還願意續約是為什麼？」，「她就是為了顧全大局」，陶晶瑩更曝周子瑜曾私下說「姐姐們都對她很好」，陶晶瑩認為這件事應該要請問公司社長。吳禮強則表示，這件事就感覺他們不把周子瑜當年的道歉當作一回事。

陶晶瑩說：「他（們）當然是對粉絲道歉，但是我覺得怎麼沒有一個關鍵是有人出來對子瑜道歉呢？不覺得子瑜會很受傷嗎？」吳禮強說：「對子瑜道歉的話就表示說...」，陶晶瑩接：「他承認他做錯了？」吳禮強答：「是承認我是針對她（子瑜）」，陶晶瑩驚訝說除此之外，這影片的曝光更可見到底是有多少螺絲鬆掉，「難道是團隊同意了？公司的經紀人也同意了？」反問整個過程難道參與或知情的人都沒有一個人出來阻止，認為這企劃不恰當，令陶晶瑩不解到底是發生什麼問題，「怎麼會讓子瑜受到這樣一個對待？」