新一代AMD Ryzen 8040系列處理器採用4奈米製程技術「Zen 4」架構，搭載高達8顆高效能核心、最新的AMD RDNA3 GPU和AMD Ryzen AI NPU。與前一代產品相比，第二代Ryzen AI處理器提供更強大的專屬AI處理運算能力，擁有高達16 NPU TOPS（每秒兆次運算）的專屬處理效能以及高達39 TOPS的整體系統效能，使這些筆電能提供出色的AI驅動協作、分析和內容創作性能。

系微協助開發的全新AMD Ryzen AI PC產品包括Acer Swift Edge 16、HP Pavilion Plus 14z-ey100及Lenovo Slim 5 16（Gen9）新機種。

InsydeH2O透過支援先進的安全功能和規範，協助8040系列筆電設計符合微軟Windows 11的現代安全要求，包括Secured-core PC（Level 3）、平台安全啟動（Platform Secure Boot）、A/B系統恢復（符合NIST SP 800-193）和微軟的Pluton安全處理器（Pluton Security Processor），進而提供從晶片到雲端的全面嚴密保護，協助系統防範複雜的網路資安威脅，保護用戶在Windows 11 PC的憑證、個人資料和加密金鑰。