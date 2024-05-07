美系外資指出，隨著輝達（NVIDIA）新晶片平台GB200將自下半年起帶來營收貢獻，鴻海及FII工業富聯將透過全球生產基地提供載板、AI伺服器、交換器及液冷等全面解決方案，預估鴻海今年來自AI的營收貢獻可達10％，明後年將分別成長至16％、17％。

而市場的關鍵爭論議題橫跨AI及非AI業務，但美系外資預期未來晶片組平台將更多元化，繪圖晶片（GPU）供應可望更好，刺激終端需求。企業通用伺服器需求在首季復甦，鴻海集團自OEM轉型為ODM轉型以支撐毛利率，網通則將受惠產品組合升級和市占率增加。

鑒於全球生產基地和強大的執行力，美系外資對鴻海在最大客戶智慧手機業務取得的訂單仍維持樂觀態度。至於電動車業務目前規模較小，然而，隨著汽車原始設備製造商間的競爭日益激烈，以及科技公司加入戰局，美系外資認為電動車外包業務將獲得支持。

美系外資看好在AI伺服器需求成長、通用伺服器需求復甦及業務轉型至ODM帶動毛利率成長、GB200驅動成長、電動車業務成長等4大動能帶動下，鴻海今明年稅後淨利將分別成長35％、26％，目前本益比僅約12倍，低於同業的19～25倍。

整體而言，美系外資看好鴻海產品結構升級，並預期AI伺服器、電動車和零組件將在今明2年貢獻鴻海毛利29％、43％，支撐毛利率提升，對此維持「買進」評等，並調升2024～2027年獲利預期1％，目標價自172元調升至201元。