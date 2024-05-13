台股13日早盤強勢開高，盤中高點來到20,933點，改寫歷史新高，權王台積電（2330）大漲23元，暫報825元，再創新天價，另航運族群全面衝刺，陽明（2609）、萬海（2615）同步亮燈，長榮（2603）大漲約8％。

關注美股上周五表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲125.07點，或0.31％，收在39,512點；標普500指數上漲8.6點，或0.16％，收在5,222.68點；Nasdaq指數下跌5.38點，或0.03％，收在16,340.8點；費半指數上漲48.25點，或1.01％，收在4,808.02點。

上周五美股表現不一，四大指數收盤漲多跌少。由於密西根大學公布5月消費者信心降至67.4、創半年新低，1年通膨預期由3.2％升至3.5％、為半年新高；而且包含聯準會理事Bowman、達拉斯分行主席Logan、芝加哥分行主席Goolsbee等多位官員都發表鷹派談話，造成美債殖利率有所反彈，加上市場傳言，美國政府將於本周調升中國進口新能源產品關稅，壓抑納斯達克指數開高走低、小幅收黑。不過，受惠台積電公布大幅增長的4月營收，激勵半導體族群強勢走高，帶動費半指數上漲逾1％。

統一投顧分析，受惠台積電ADR大漲，指數仍可衝高，520前指數挑戰歷史新高，操作上選股不選市，盤面資金聚焦航運、PCB、AI PC、機器人、金融股等族群，包括台積電、鴻海、萬海、長榮航、晟銘電、旺矽、健鼎、健策、所羅門、高力、中信金、國泰金、復盛應用等。