櫃買中心表示，公司治理評鑑實施至今已第十年，在持續不斷努力下，公司治理逐年受到企業之重視，已達成包含股東常會採逐案票決、採行電子投票及全面設置審計委員會等項目，櫃買中心更持續引導企業精進各項公司治理措施，近年上櫃公司在2月底前公布年度財務報告、提供股東會各項英文資訊及編製永續報告書等項目，達成家數皆逐年成長，顯示公司治理評鑑制度對我國資本市場公司治理水準提升功不可沒。

為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心與證券交易所持續辦理公司治理評鑑，第10屆評鑑共有754家上櫃公司接受評鑑，櫃買中心表示，此次評鑑依得分情形區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果；在上市上櫃公司混合排名公告部分，依受評公司產業別及年底市值，除原「金融保險類」、「市值100億元以上之電子類」、「市值100億元以上之非金融電子類」、「市值50億元以上至100億元」等四大類別外，本屆增加公布「市值未達50億元」類別之排序，級距分為前1%、2%~10%、11%~20%、21%~40%、41%~60%及61%~100%等六個區間，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現，亦可促進上市上櫃公司自發性提升公司治理。

櫃買中心表示，此屆排名與第九屆相較，上櫃公司前20%之名單中共計有29家公司新進榜，前5%之38家公司中則有7家公司新進榜，且其中4家公司係首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並競相致力精進公司治理。

近年全球環境及氣候變遷衝擊日增，企業永續意識大興，櫃買中心配合金融監督管理委員會發布之「永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，持續透過公司治理評鑑推動相關政策，如推動獨立董事任期不得逾3屆、薪酬合理化、提升上櫃公司獨立董事席次與女性董事比例等，協助企業接軌國際發展趨勢。

櫃買中心將與證交所於6月共同舉辦頒獎典禮，本次除公開表揚排名前5%之上市及上櫃公司（上市、上櫃家數分別為48家及38家），及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之公司（上市、上櫃公司家數分別為9家及7家）外，為給予表現優良之小型上市上櫃公司勉勵，新增「市值未達50億元」類別排名前1%之公司（上市、上櫃公司家數分別為5家及3家）及本屆進步最多級距之公司（上市、上櫃公司家數分別為1家及2家），鼓勵公司為提升我國資本市場之公司治理水準共同努力，並且善盡企業社會責任，進而強化我國企業的競爭力。