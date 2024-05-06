最近陸媒曾報導華為新款智慧手機Pura70時曾引用日本調查公司對該手機拆解報告，指稱Pura70的零部件國產率已達到90%以上，但是該調查公司隨後對外闢謠說，該項消息是虛假的消息，該公司從未對Pura 70系列發佈過該項調查報告。

陸媒《芯智訊》報導說，日本調查公司Fomalhaut Techno Solutions執行長 Minatake Mitchell Kashio針對外傳該公司發布華為Pura 70系列拆解報告一事指出，有關華為Pura 70系列現90%以上的本土製造消息是虛假的，該公司未對Pura 70系列發佈過該項拆解報告。

Minatake Mitchell Kashio表示，他無法對最新的Pura 70系列發表評論，因為他和公司都沒有收到任何產品來進行審查、拆解、分析、評估，以提供公正的報告。

此前的報導稱，Fomalhaut Techno Solutions對華為Pura 70系列進行了拆解，發現除了Pura 70 Ultra機型的主攝像頭採用了日本索尼感測器外，其它型號如Pura70、Pura70 Pro及Pura70 Pro＋的關鍵零部件，均已實現高達90%以上的國產化，包括核心處理器、顯示幕、外殼、電池、鏡頭、散熱系統以及聲學部件等。主要供應商名單涵蓋了韋爾股份、歐菲光、藍思科技、歌爾聲學、長盈精密、舜宇光學、京東方和水晶光電等中國行業領軍企業。

陸媒指出，現在看來，先前的報導很可能是大陸一些自媒體編造的假消息，並被其他媒體轉載。