台南玉井芒果風靡日本，台南市府為擴展芒果銷日管道，日前攜手微風超市推出「品味極致台南」預購直送日本服務，日本民眾只需提前預約，就可將台南玉井頂級芒果直送回家。台南市長黃偉哲表示，跨境直送的方式為台南農民帶來更廣闊的市場，也讓更多國際友人享受台南優質水果。

台南市府日前聯手「微風超市」，推出「品味極致台南」預購直送日本服務，日本民眾跨海預購即可將台南精品芒果直送回家。台南市長黃偉哲昨日（5/9）北上出席宣傳記者會，並表示，感謝微風集團與玉井聯興青果生產合作社強強聯手，他也祝賀台南芒果銷日本業績長紅。

市長黃偉哲DIY芒果輕食料理 (圖片來源：台南市政府提供)

台南市長黃偉哲表示，台南市是全台灣最大的芒果產地，也是最優質的芒果產地。另外還有關廟鳳梨、麻豆文旦等，在產量上或品質上都傲視國內。他強調，「好東西要和好朋友分享」，本次市府與微風超市的合作活動，讓不能親自來台的日本好朋友可透過微風直送過去。他希望今天開始的預定，可以業績長紅，讓農民辛勤耕耘的成果可以得到更多回響。

台南市農業局補充，本次活動芒果選用聯興青果生產合作社的芒果上架超市，均有產銷履歷可供溯源，也正因為供貨品質穩定深受青睞，才能夠讓微風超市連續三年採購，今年更進一步跨境送，將頂級芒果新鮮直送到日本消費者手上。