立法院教育及文化委員會2日邀請教育部長潘文忠（圖）列席就「偏遠地區學校教育發展條例施行迄今之成效及檢討」進行專題報告並備質詢，潘文忠於會前受訪。（劉宗龍攝）

教育部最近公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，立委今天質疑，這項規定公布後，形同要廢除制服制度。不過教育部長潘文忠肯定的回覆，沒有要廢止制服。

教育部4月30日公布「國民小學及國民中學學生獎懲準則」，新增違反服儀規定只能正向管教、口頭糾正等，不得懲處，也不得以情感交往、情感關係曖昧為由懲處學生。

不過國教盟1日提出疑慮， 服裝儀容為生活教育的一環，對於國小及國中學生，為維護校園及人身安全，穿著校服更有必要性。準則第10條規定學校對於違反服裝儀容規定之學生不得加以懲處，等同告訴學生可以不需要遵守學校服裝儀容規定，形同變相廢除制服，以及學校對服儀的穿著要求。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠到立法院專案報告「偏遠地區學校教育發展條例施行迄今之成效之檢討」，國民黨立委洪孟楷質詢指出，教育部公布的這項準則，重視是學生權益，卻未考慮到教師專業。

洪孟楷表示，學生穿制服到校，可避免一些人刻意穿名牌來進行比較，也可展現群體的榮耀。但教育部公布這個準則後，學生違反服裝儀容規定，老師只能以口頭糾正等進行正向管教，最後老師可能就不管了，形同廢除制服制度。

潘文忠表示，過去曾有學生因天氣冷，加了一件保暖外套，就被學校懲處；也有學校要求穿全白的鞋子，學生只好用立可白把鞋上的黑線塗掉。這些懲處都很不適當。

潘文忠說，「國民小學及國民中學學生獎懲準則」並非新規定，而是延續109年8月頒布的「國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則」及「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」，從那時候開始，學生違反服裝儀容規定，學校就不能施以記過等懲處。

對於立委質疑教育部是要廢除制服制度，潘文忠肯定的說「沒有」，而是由學校須依照民主參與程序設置服裝儀容委員會，師生共同律定服儀規範。