李姓營造業者遭太太指控偷吃擔任行銷公司負責人的小三長達4年，並發生性關係至少11次，元配某天無意間在先生李男手機螢幕未關時，發現兩人鹹濕露骨的對話，包括「想吃你棒棒」、「忍不住內射妳」、「想要人與人的連結」，元配氣得將偷情男女告上法院，新竹地院法官判連帶賠償60萬元。

結婚6年的元配控訴，自己婚後為了持家辭去工作專心帶小孩，等小孩大了才重返職場，未料去年無意間在先生手機發現竟有跟其他女子的煽情、鹹濕、露骨對話，檢視對話內容，得知兩人交往期間至少4年又10個月，至少發生11次性行為，實則極有可能已達無數次。

元配認為先生明知自身為有配偶之人，仍為出軌偷吃，侵害與她婚姻互負誠實義務的配偶權，同時小三也得知男方已婚，竟頻繁傳訊曖昧、煽情、鹹濕、露骨對話，並多次相約性交，對兩人求償120萬元。

元配檢視偷吃男女對話，出現「我想吃你棒棒，跟你做愛的時候，感覺被愛」、「現在想一想都會濕濕的」、「我以為是交配」。遭提告的男方對太太控訴沒有辯駁，同時承認確實與小三發展出逾越一般朋友的關係，小三則辯稱自己跟男方只是愛打鬧開玩笑，元配所提對話紀錄未經男方同意不法翻拍取得，無證據能力，且對話紀錄很容易被變造。

對此法官勘驗對話紀錄，發現對話內容鉅細靡遺到很難以捏造的方式出現，元配也沒有必要莫名編造對話紀錄陷害自己的先生，且對話內容都是兩人以回憶過往發生性行為情經過作為談資取樂，非單純打鬧、玩笑對話，認為小三辯詞不足採信。

新竹地院法官認為元配精神上受有相當程度的痛苦，且情節已屬重大，判兩人連帶賠償60萬元。