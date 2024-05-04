被封為「殯葬界蔡依林」42歲劉君玲，曾替竹聯幫仁堂旗下明仁會找來170位旗袍禮生辦春酒，轟動全台。近日她被周姓舊愛爆料私下腳踏多條船，是「假天使真惡魔」；對此，劉君玲發聲明回應，稱被周姓、吳姓舊愛聯手詆毀名譽，劉君玲更反控吳姓前男友劈腿還拍性愛片。截稿前，兩位舊愛尚未回應。

根據《CTWANT》報導，周男稱2019年認識劉君玲，一年後陷入熱戀並同居，但劉君玲不願公開關係，怕會影響和前夫的離婚官司，後來才驚覺劉君玲劈腿某知名大哥，還跟對方訂婚。大哥入獄後，劉君玲哭著向周男求復合，又曖昧小她18歲的陣頭男友，大哥和周男比對後，懷疑劉君玲「三人行」時間長達一年半。

面對黑料，劉君玲2日透過法律發聲明，指周男是被法院認證的恐怖情人，交往期間常因瑣碎細故就用不雅詞罵她；吳男則曾對她拳腳相向，甚至丟冰塊桶，分手後還向她討財物，威脅若不從就要走著瞧，令她心生畏懼不已。

4日，劉君玲二度透過法律發聲明，承認109年跟周男交往，但不堪對方恐怖情人的暴行，於110年7月分手，隔1個月熱戀認識1年的吳男；想不到周男由愛生恨，變本加厲辱罵、騷擾更誣指她劈腿，已被法院認證是恐怖情人無誤，兩人111年正式兩斷。

針對周姓、吳姓舊愛聯手抹黑，劉君玲反咬吳男跟前妻婚姻期間就不斷偷吃，跟她交往時，「白天和別人拍性愛影片，晚上回來還被我發現，您反而還來塑造前妻與我都對不起您」，用網路霸凌的方式修理她與前妻並索取財物。

此外，劉君玲再控吳男不是首次報復枕邊人，除了對前妻不留任何情面，還會用訊息恐嚇劉君玲「先處理妳」、「妳生意都會跑掉」等。截稿前，周男、吳男尚未回應，目前呈現各說各話的局面。

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