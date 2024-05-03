去年竹聯幫明仁會在五星飯店高調辦春酒，170名高叉旗袍禮生場面轟動全台，引爆警政署長震怒，進行數波全台大掃黑。事件中受矚目的「禮生教母」、號稱「殯葬界蔡依林」42歲劉君玲人生故事更為傳奇，她曾幫豬哥亮辦喪禮、接受BBC採訪，加上身為七六行者一員，愛心天使正面形象頗佳，不過，她的前男友之一周處（化名）卻向本刊爆料直指劉君玲是腳踏多條船的海后，根本是「假天使真惡魔」。

周男指出，自己2019年間跟劉君玲在大甲媽遶境時認識，劉君玲身材傲人、長相亮眼讓他印象深刻，認識一年後開始交往，劉君玲一家三代從事孝女白琴，在底層討生活不易，劉君玲工作積極，周男打心底心疼這個弱女子。2人打得火熱迅速同居，但劉君玲說自己被家暴正和前夫打離婚官司中，還牽涉小孩，怕影響官司結果，希望暫時不公開2人關係。

劉君玲12歲進入殯葬業，太魯閣列車出軌意外發生時，她所參與公益團體76行者前進花蓮幫忙修復大體，受到讚賞。（圖／翻攝自當事人臉書）

周男說，劉君玲原本行程就忙碌，南北生意都接，殯葬業也難免半夜接到電話就出門，行蹤難以掌握，還會突然失聯半天甚至2天，詭異的是，周男發現女友常跟在某知名大哥身邊，劉君玲解釋2人只是乾哥和乾妹關係，但各種流言耳語傳出，兩人多次因此爆發激烈爭吵、也分手無數次，劉君玲總以眼淚攻勢、可憐女子形象讓周男心軟，但「後來覺得她來住我家像『勞軍』，才鐵了心分手」，分手後他才恍然大悟劉君玲是「愛我的人，愛大哥的錢」。

周男和劉君玲相戀3年且同居，一開始劉女還在打離婚官司，接著常莫名失聯，周男才發現自己不是她唯一男友。（圖／民眾提供）

兩人分手後，劉君玲閨密才告訴周男，原來劉君玲早計畫一步步接近大哥，除了多次製造巧遇，2021年4月太魯閣出軌意中，劉君玲是76行者一員前往花蓮幫忙修復大體，看到劉君玲不眠不休投身公益，累了就睡在冰涼地上，大哥對她刮目相看，2人戀情萌芽，接著劉君玲又常託大哥照顧幼子，一步步建立起感情。

劉君玲擁有愛心公益天使形象，但周男控訴「她是惡魔」，在他們交往時劈腿知名黑道大哥，還跟對方訂婚。（圖／本刊攝影組）

大哥以為找到真愛，2022年入獄前2人在好友見證下，舉行私人訂婚宴，送上4克拉大鑽戒跟百萬名錶，但她竟趁大哥入獄時又回頭找周男，痛哭求復合，這些事情大哥全被蒙在鼓裡。

今年3月，劉君玲和大哥吵架後，孩子丟給大哥照顧後離家出走，人消失無蹤，大哥起疑找人追查劉君玲行蹤，才意外發現未婚妻竟勾搭小她18歲的陣頭男友，2人形影不離10天，至此大哥才大夢初醒，和劉君玲解除婚約。

後來大哥和周男接上線，2人比對一樁樁事情後發現「三人行」時間長達一年半，周男指出劉君玲在大哥旁邊就搞失聯、也會故意吵架離家出走，好順理成章到另一人身邊，把男人們耍得團團轉；最離譜的是劉君玲和周男3周年紀念，她親自手寫卡片甜喊對方老公，過了4個月卻接受家人朋友祝福和大哥訂婚。

周男說劉君玲口才好、唱作俱佳，分手後某日，劉君玲找上門卻因沒有磁卡被擋在一樓管理室，她竟異想天開報警指稱周男搶奪她手機，接著又報警有人被挾持在周家，搞的警察連續上門社區保全傻眼。

去年周男曾在臉書以三字經怒罵劉君玲挨告，被判9千元罰鍰，周男解釋說自己一時衝動很後悔，但當時劉君玲被罵後竟栽贓他打算散布私密照，周男喊冤從沒有這種想法，怎會傷害自己深愛過3年的女人，劉君玲在外人眼中是公益慈善愛心天使，私底下種種行徑卻有如魔鬼讓他害怕。

對於劈腿一事，劉君凌澄清都是抹黑，反控這是恐怖情人所塑造出來，她說自己不是公眾人物也不是名人或網紅，「我的事情不用去解釋，私生活不用跟任何人交代」。

劉君玲強調自己是一個為生活而努力的女人，也默默行善付出愛心，希望媒體不要幫助有心人欺壓他人。另外，遭前閨密指控牽線當小四被騙錢等情況，她回應並不知道兩人有金錢交易，曾傳訊息詢問情況，誇張的是閨密有天吃藥開直播還罵她「破麻」，她也向對方提告。

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