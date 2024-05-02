男星朱軒洋被週刊爆料，趁女友Cindy到韓國時，與女星吳卓源在河堤約會。劈腿傳聞爆出後，形象就此大跌，拍攝的廣告還慘遭廠商切割，畫面被刪到只剩下背影。如今Cindy在YT頻道更新的影片中，她表示得知被劈腿後，飛到韓國失心瘋購物買了3個名牌包，最貴的是價值27萬台幣的愛馬仕包。

Cindy昨(1日)在YT頻道更新影片，她先是苦笑表示：「這次去韓國，反正大家也知道就那樣」，接著透露這趟旅程有點發癲，買了一些很貴的東西，如今回想起來有點後悔，不過揹著它們出去後，卻沒有想像中苦惱，在於覺得賺那麼多錢死了也帶不走，可以說是是相當矛盾的心態，還不忘在字幕打上「只走花路」，相當懂得自嘲。

Cindy揭曉謎底表示是去精品店買了3款名牌包包，再開箱27萬台幣的愛馬仕包之前，她特別強調並非自己賺很多，只是比較敢花錢在身外之物上，主要是覺得「人死就爛命一條，那錢花不完就蠻虧的」，才會想在有限的生命裡，把錢化成為身邊的寶貝，雖然事後計算花費相當懊惱，不過想到是花錢買快樂，心情自然就會好很多。

影片曝光後，短短半天就吸引將近7萬人觀看，網友紛紛留言打氣：「你值得美好的人事物，好好休息放鬆走花路，爛人都會有報應」、「喜歡你幽默的厭世感，一切肯定會越來越好的」、「買得很好～～會讓你開心的、你愛的都會留在你身邊」。