李多慧去年加盟樂天女孩後，在全台掀起「李多慧旋風」，如今轉戰味全龍，擔任隊長職務，依舊是話題性十足，近來接受訪問時，除了分析台韓兩地啦啦隊差異之外，更透露預計退休的時間點，再度掀起熱議。

李多慧近期談到台韓啦啦隊文化的差異，她表示台灣啦啦隊比較可愛，韓國比較像公司的感覺，壓力比較大，相較下自己比較適合台灣，她也強調從去年參加明星賽應援時，發現小龍女隊內氛圍很好，來到這裡後才發現就如同想像般融洽，而且對她也相當熱情，至於幾歲時會選擇退休? 李多慧強調會以身體狀況為優先考量，只要身體健康，啦啦隊生涯就會一直延續下去。

李多慧加入味全龍後，先被爆出自行官宣當隊長，甚至拿解約威脅球團，導致「隊長鬧雙胞」的尷尬局面，對此，味全龍否認所有傳聞，強調全都是子虛烏有的指控，如今又被週刊爆料她早就名花有主，對象正是身邊貌似許光漢的韓國經紀人，更被指出兩人對外以經紀人和藝人身分互稱，但私下關係其實多數人都知情。

由於近來紛擾不斷，李多慧罕見用中文回應此事，她表示換球隊後出現很多奇怪的假新聞，但是全都不是事實，不過為了展現自己勇敢的面貌，不願多做回應，對此，她吐露內心真實想法：「我內心世界也是一個小女孩，感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜚語」，看得出來心情相當無奈。