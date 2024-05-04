有「全糖女神」封號的味全龍啦啦隊「小龍女」小珍奶，前年從華碩電腦離職，之後毅然決然加入啦啦隊，還推出個人首本數位寫真《珍芯愛你》。雖然放下穩定的工作，在外人眼中看起來相當可惜，但小珍奶不後悔，「現在獲得更多的是開心」。

小珍奶小學學芭蕾，也試著編舞，對舞蹈有極大的熱情，雖然國中後把重心擺在學業上，但她一直沒有忘記對舞蹈的喜愛，出社會後她重拾兒時夢想，把下班後的空檔獻給舞蹈，連尾牙也會上台表現，就這樣過了7、8年，她工作出現瓶頸，「因為我是財經資管畢業，只對管理跟計劃有興趣，對於3C理解有限，沒辦法了解很透徹，沒太大興趣再繼續鑽研」，於是小珍奶僅思考一個月，便毅然決然離職，好在爸媽也很支持她的決定。

從小學芭蕾的小珍奶，一直沒有放棄跳舞夢，跳啦啦隊也算完成心願。（圖／翻攝自小珍奶IG）

休息一陣子後，小珍奶在因緣際會下進入啦啦隊當練習生，前主管還到球場祝福，她不諱言身邊難免有負面聲音，但小珍奶正向看待，「我就覺得不用理他們， 有被討論代表成功」。

加入啦啦隊後，小珍奶意外被現在的經紀人相中，經紀人邀約她拍攝寫真，剛好小珍奶拍照經驗豐富，私下也會開團找粉絲一起遊拍，雙方一拍即合。籌備過程，愛吃澱粉的小珍奶，為了身材控管戒掉甜食，宵夜，也會盡量補充蛋白持、多喝水，一共甩掉5公斤。她笑喊以前坐辦公室時，同事間經常舉辦減肥比賽，「我知道要怎樣減肥，只是自己偷不偷懶問題」，她回憶當時每個人座位都有放磅秤，下午肚子餓只能吃6顆腰果，「會變瘦、精神變好，但要小心生理期要適時補充熱量」。

為了保持完美狀態，小珍奶在寫真集籌備期還甩肉5公斤。（圖／記者侯世駿攝）

小珍奶在寫真裡有大尺度泡溫泉系列照，她特別注重腰及腿部線條，除了重訓課程，還會在家裡做有氧運動，「只有穿一件非常薄的浴衣，只有貼雙面膠，裡面完全沒穿，面臨尺度邊緣，我自己也覺得很好看」，粉絲也讚誠意十足，小珍奶的姊姊甚至叫老公買一本來支持，讓她相當開心。

如今跨領域發展，小珍奶直言演藝圈薪水和領月薪不同，「我算不出年薪，有時忽然一筆帳進來也不確定是哪裡會進來的，但心境上是滿意的」。未來她也希望朝演藝事業發展，會安排暑假上戲劇課程、朝發行專輯當作下一個目標。