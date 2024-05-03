大陸知名汽車部落客「堂主撩車」日前在上海天馬賽車場進行小米SU7 Max的圈速測試時，不幸發生事故，車輛失控衝撞輪胎牆，剎車片磨損耗盡，由於在賽道出了事故，保險公司不理賠，全部自掏腰包，維修單列了40項零件更新或校正，總共花費50445元（人民幣，下同，約台幣22.6萬元），讓車主驚呼「非常便宜」。

快科技報導，汽車部落客「堂主撩車」上個月在上海天馬賽車場進行小米SU7 Max的圈速測試時，車輛突然失控衝撞輪胎牆，因為撞擊力道巨大，導致前排兩個安全氣囊全部彈出，擋風玻璃也出現了兩處裂紋，車輛緊急啟動了SOS系統，此次事故的直接原因是剎車片磨損耗盡。

這次事故後，該測試車主還製作影片《小米SU7，全國首撞！ 》在B站觀看次數達到966萬次，可見受關注的程度，近日，又發布續集《撞牆小米SU7，全網首次大修！ 》，公布了此次維修的完整過程及花費。

報導指出，經過4S店（銷售、維修、配件和服務一體的銷售店）工作人員的監測，這輛事故車的三電系統沒有問題，需要維修更換的就是氣囊、安全帶、水箱、冷凝器、輪轂等，原本以為這需要花一大筆錢，畢竟是4S店，售後維修也是營收的重要組成。

維修報價單列了40項零件更新和單價，例如更換前輪煞車碟盤一個666元，而後輪煞車碟盤更便宜，一個才465元，價格真的超乎想像。

至於為什麼印像中4S修車特別貴，堂主本人表示，主要是他們有自己的維修標準和流程，維修結束需要和出廠時差不多，所以他們會秉持能換不修的原則，因此整體價格會貴很多。

由於是賽道出了事故，保險公司自然不會賠償，所以這次維修都是自費。經過多日的維修、校正，這輛小米SU7 Max維修費用50445元，這樣的價格讓堂主直呼確實便宜又實惠。