國泰永續高股息ETF（00878）的經理人游日傑表示，台股今年由AI和半導體產業帶動，雖然短線有所震盪，但長線仍呈現多頭格局。上半年已提前達陣2萬點，並進入除權息旺季。多家公司將密集公布第一季財報，加上即將到來的520行情，可望帶動後續支撐動能。投資人可善用「存股型」高股息ETF作為投資工具，並挑選產業配置均衡、穩健息收、波動度較低的ETF，進行布局。

00878成立近四年來，採用每季配息機制，於2、5、8、11四個月份進行除息，其穩健的配息風格深受投資者青睞，長期以來受益人數和基金規模均穩步增長。四月底，國泰投信官網已公布第二季預估配息金額，預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高。本次參與配息最後申購日5/16，除息日5/17，預定發放日6/13。

00878為台灣首檔百萬受益人台股ETF，集保數據顯示，00878最新受益人數125.4萬人（5/3)，全台ETF第一大，以00878過去幾季配息紀錄來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，成立以來100%填息，近4季平均填息天數僅4.5天。