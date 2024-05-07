此外，4月營收也以2.06億元，交出年增29.01％佳績，累計1-4月合併營收10.3億元，年增7.31％。

正瀚表示，第一季正值北美市場的種植及銷售旺季，除了新型肥料與植物生長調節劑出貨順暢外，也因產品組合及原料成本下降，拉升毛利率達87％，較去年同期再增2個百分點。另外雖然持續大幅投入新產品研發，單季研發費用9120，年增25.97％，惟營業利益仍較同期增加1,200萬元，加計匯兌利益，稅前獲利成長4200萬元，首季稅後淨利4.19億元創單季新高。

董事長吳正邦表示，正瀚每年持續投入大量研發費用，並續保7成以上的毛利率。南投總部的研發團隊，不僅吸納大量農業碩博士人才，在研發能量及新品開發上，也一直有亮眼成果，去年推出的8項富肽產品，即為極具潛力並有競爭優勢的新品。

此外，正瀚也投資建立無人機隊應用於觀測及提升施作效率，不斷精進各項農業技術，可望接續成為永續成長的強力動能，未來營運樂觀。

法人表示，正瀚位處於綠色減碳及高效農業趨勢的潮流上，研發團隊推出符合淨零碳排主流且永續型肥料與植物生長調節劑產品，包含新推出的富肽系列八項產品未來陸續取證上市，有助於長期營運再添動能。