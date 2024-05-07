高雄洲際酒店採取異業結盟方式吸引高端客戶，7日找來DIOR合作，雙方除了聯名推出下午茶之外，同時也推出聯名套房，房間內有數種DIOR備品供住宿的客人使用，更提供接送服務，帶客人到漢神巨蛋的DIOR專櫃體驗專屬迪奧美顏護膚沙龍療程，總價值超過8萬元。

高雄洲際酒店為了吸引高端顧客上門，同時因應母親節檔期，與國際奢華精品品牌DIOR迪奧合作，推出限量護膚主題式住房專案「Luxury Meets PRESTIGE馥運璀璨」，同時也在1樓的BL.T33大廳酒吧推出DIOR聯名下午茶。