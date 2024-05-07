「台南市建築經營協會今年已經第十六年了，過去還沒有成立協會時，我幾乎每個星期都要到高雄寒軒去聽高雄建經的講座，甚至也跟著去美國參訪，也因為高雄建經要推廣建築園冶獎，想拓展範圍讓更多縣市參與建築獎項，台南就成為扶植的對象，爾後成立了台南市建築經營協會。」黃慧英擔任第八屆理事長，她亦是協會內資深前輩，歷經第一屆的林清華、吳玉山、郭建志、陳金章、陳煌億、胡富文等理事長，黃慧英跟隨在側學習、舉辦活動，更是協會內第一位女性理事長。

在台南建經協會中，還有美食社、攝影社跟工程觀摩社，無論是參與社團、活動、聽演講，任幹部身分學習更多策畫與管理方法；一般會員身分，則能找到非營利面的認同感，產業相互交流獲得更多實質的知識，「利他、共好」正是黃慧英認為參加台南市建築經營協會最重要的收穫。

團結一心，是台南市建築經營協會所展現出來的風範，透過團體組織發揮最大的力量，參與協會十多年，對黃慧英來說，協會不僅僅是一個社會組織、產業團體，更是打開她眼界，認識全新的領域的媒介。尤以這次台南主辦2024全國建經協會高爾夫球聯誼賽是年度大活動，今年又逢台南建城400年，除了是全國建築經營協會的高爾夫球聯誼賽，同時邀請到不動產商業同業公會一同加入，希望遠道而來的建經之友，能感受府城朋友的熱情。

台南市建築經營協會理事長黃慧英指出，全台建築經營協會分別為：台北、台中、台南及高雄四區，平日各自都在自己領域中耕耘專注，難得有機會能齊聚一堂，因此利用每年舉辦的高爾夫球聯誼賽會促進各區交流互動，並輪流由各區主辦負責籌畫。

「成績雖然重要，但最重要還是聯誼交流，建築經營協會就是在『共好』的初衷，透過這次的聯誼賽，大家可以有更深入的認識。」黃慧英說，這是台南第三次舉辦聯誼賽，當天晚上也安排道地的總鋪師來辦桌，讓大家不只能感受到台南人的熱情，還能好好感受台南的料理滋味。

即將在年底卸任交棒的黃慧英，剩下半年多的時間，她的任內挺過艱困疫情時期，協會依然穩健成長；她說接下來還有市調分享會、交接等重大活動要籌畫，期許自己能完善完成這些事，穩穩地交接給下一任會長。