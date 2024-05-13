台南市政府觀光旅遊局推出「最佳嫁娶服務散步路線」，市長黃偉哲親自送上新婚祝賀禮盒，即將結婚的新人王小姐與羅先生。（洪榮志攝）

台南市政府觀光旅遊局推出「最佳嫁娶服務散步路線」，提供新人從籌備婚禮、拍婚紗、採買迎娶禮品的一條龍服務。（洪榮志攝）

早期府城嫁女兒「嫁妝一牛車」，代表台南十分重視迎娶禮俗文化。市府觀光旅遊局為協助即將步入禮堂的佳偶及情侶感情增溫，規畫「最佳嫁娶服務散步路線」，將從5月18日至6月8日每周六下午3點30分至5點，推出4個梯次、120個名額，即日起開放線上報名。

觀旅局13日還特別邀請資深媒婆吳秀緞，以及即將結婚的新人王小姐與羅先生到場，由市長黃偉哲親自送上新婚祝賀禮盒。觀旅局說，王小姐與羅先生在台南經友人介紹後相識相戀，最佳嫁娶服務散步路線剛好提供兩人從籌備婚禮、拍婚紗、採買迎娶禮品的一條龍服務。

觀旅局長林國華認為，結婚是人生大事，能夠與相愛的人走入婚姻、共享人生，是難能可貴的幸福。520是幸福又浪漫的日子，觀旅局在520前夕推出「最佳嫁娶服務散步路線」，從拜月老求脫單、情侶告別、佳人成雙拍攝婚紗、迎娶流程、婚禮宴客場地等求婚嫁娶五部曲，一次到位完成終身大事。

林國華還說，觀旅局將安排2位專業的導覽老師，帶領參加導覽活動的民眾，走訪月老廟重慶寺、金飾銀樓、婚紗攝影館及迎娶禮品店鋪，全長1.2公里，體驗拜月老脫單至新人佳偶迎娶流程，邁入人生另一階段。該局更準備精美結婚證書、米香（嫁好尪）作為參加禮，祝福「有情成眷白頭偕老」美滿幸福。

黃偉哲表示，誠如台灣文學家葉石濤所說，台南是適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。此次觀旅局特別為論及婚嫁的佳偶規畫「最佳嫁娶服務散步路線」，從約會、買禮品、拍婚紗照，親身走過這1公里多的浪漫路線，一定會有想結婚的感覺。儘管現代婚禮逐漸走向簡約風格，但台南仍保有古風，不論是傳統隆重或簡約創新，都象徵祝福，願新人佳偶下一站都幸福。