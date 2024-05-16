台南市觀光局日前推出「雙層巴士盲盒遊程」，事先不透露遊程資訊，帶領遊客邊玩邊解鎖台南隱藏特色景點，以雙層巴士結合神秘感遊程創造新觀光體驗。市府表示，盲盒遊程今日（5／16）正式啟售，共推出包括「海洋美食之旅」、「鹽田美食之旅」兩大主題，市府也提醒遊客盲盒遊程的場次名額有限，要搶要快。

台南市觀旅局日前推出「雙層巴士系列遊程」，帶領遊客搭乘台南特色雙層巴士美食餐車，從高挑視野一面享用美食、一面享用美景。本次遊程推出主題包括「盲盒遊程」及「南關山線美食 深山秘境之旅」、「市區星級美食饗宴 市區趴趴走之旅」，同時結合體驗活動、在地走讀等，先靠味蕾品味產業，再靠雙手體驗在地。

南關山線美食遊程鳳梨酥DIY體驗。（圖／台南觀旅局）

台南市長黃偉哲表示，「台南雙層巴士美食餐車主題遊程」以特色「盲盒遊程」打頭陣，有「海洋美食之旅」、「鹽田美食之旅」兩大主題，結合台南沿海地區風光、海鮮美食、體驗活動，以及隱藏版藝師現身，帶領遊客以開箱盲盒的方式，一步一步開箱台南、旅遊台南。

台南市觀旅局長林國華補充，「台南雙層巴士美食餐車主題遊程」除了盲盒系列，接續還有六大主題遊程，周周都有不同主題。六月中旬將推「南關山線美食－深山秘境之旅」，帶遊客來到鳳梨盛產的關廟及竹之故鄉龍崎，體驗鳳梨酥DIY及竹編製作、品嚐土雞料理以及遊覽南關山線風光。六月下旬由「市區星級美食饗宴 市區趴趴走之旅」接棒，「安平星級下午茶線」與台南晶英酒店合作，提供精緻下午茶，結合運河遊船，一覽安平港風光；「府城米其林必比登美食線」集結臺南經典美食小吃，品嚐在地美味的同時，以雙層巴士的挑高視野享受臺南城市風貌。