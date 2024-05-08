一名謝姓男子遭民眾檢舉，用自用小客車載客並收取250元，因此經嘉義區監理所舉發後，他被交通部公路局裁處14萬元罰鍰，並吊扣駕照8個月，另吊扣車輛牌照6個月。謝不服提告，台北高等行政法院撤銷部分，僅吊扣牌照6個月部分維持，可上訴。

判決指出，交通部公路局所屬嘉義區監理所據民眾檢舉資料，調查發現謝姓男子，在2022年11月10日下午3點，駕駛自用小客車，違規載客自嘉義大林火車站至佐登妮絲絨堡生技園區，並收取費用250元。

因此，認定謝男有未經核准擅自經營汽車運輸業情事，嘉義區監理舉發他違反公路法第77條第2項及汽車運輸業管理規則第138條規定。之後，交通部公路局裁處14萬元罰鍰，並吊扣駕照8個月，另吊扣車輛牌照6個月。謝男不服，提起訴願經遭駁回，於是提起行政訴訟。

法院認為，謝男於2022年7月13日（第2次）違規行為並非以違反汽車運輸業管理規則予以裁處。則謝男本次載客自嘉義大林火車站至佐登妮絲絨堡生技園區，並收取費用250元，尚難謂是第3次未經核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業的違規行為。

交通部公路局卻以其是第3次違反汽車運輸業管理規則，依裁量基準裁處原告14萬元罰鍰，並吊扣駕照8個月，即有違誤，原處分此部分，應予撤銷。不過，原處分吊扣牌照6個月部分，於法並無不合，謝男請求撤銷該部分則無理由，應予駁回。