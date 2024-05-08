財政部公布今年4月海關進出口貿易統計，4月出口金額為374.8億美元，年增率4.3％；累計前4個月出口1478.1億美元，年增率10.6％。

財政部統計處長蔡美娜解析，4月還是創下歷年同月次高的紀錄，回溫的動能比較和緩，人工智慧應用商機維持強勁，不過智慧手機與個人電腦的復甦，還不算理想。

在11個貨類當中，仍是資通與通訊產品是年增，其他都是下降的，回到「綠中一點紅」的格局，資通與視聽產品主要AI應用商機的延燒推升伺服器雨顯示卡的出貨，整體而言4月資通與視聽產品出口117.4億美元，年增率1.1倍，都創歷年單月次高的紀錄。

電子零組件4月出口金額129.5億美元，年減17.7％，表現還沒有跟上，主要是因為終端需求處於薄弱的狀況，另全球供應鏈的重組，很多相關業者擴大在台灣生產，原本會出口的就轉為內銷，或者生產為資通訊與視聽產品再出口。

資通與視聽產品與電子零組件合併計算，4月出口值可以達到246.8億美元，歷年第3高；年增率16.4％，連續10個月正成長。不過傳產貨類表現皆不太理想。

就出口地區方面，五大市場中表現兩極化，其中對美出口最為亮眼，4月首度突破百億美元，金額101.6億美元，年增率81.6％，且出超63.8億美元，共創3項歷年單月新高紀錄，主要是人工智慧應用商機持續熱絡加上美國政府積極把先進製程及產能引導回美國本土，帶動對台的拉貨。

整體而言，全球經濟還是會受到高利率遞延效應、地緣政治動盪加劇與中國大陸經濟疲軟、美中科技對抗干擾，不過整體國際朝正向發展並未改變；台積電的法說會下修全球半導體展望，但卻維持本身營收不變，AI商機對台積電貢獻持續上升，今年上半年可望創歷年同期次高，也就是可以超越去年上半年的2020億美元，年增率可望約1成。

不過對於傳產貨類又轉趨弱勢，蔡美娜形容目前出口的狀況，像春天天氣忽冷忽熱，一下花開很多，又下了一陣雨，又綠肥紅瘦，整3月傳產表現不錯，可能以補庫存居多，長期性的需求、訂單較為堅實復甦，可能要再等等。