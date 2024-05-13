華友聯第一季營收只有2,008萬元，每股虧損0.36元，董事長陸炤廷13日表示，今年第一季因屬於交屋空窗期，在無屋可交的情況之下，才會虧損。
不過，他說，總銷約24億元台南大樓新成屋CASA、以及目前已經售出50％的高雄左營區的NeXT21大樓新成屋，已從4月開始交屋入帳，使得今年4月單月營收4.11億元。
陸炤廷表示，由於NeXT21總銷金額達76億元，加上預售時已完銷的CASA，將持續認列營收到今年第四季，因此，今年本業營收的量能，相當充沛。
華友聯（1436）今年第一季因無屋可交，呈現每股虧損0.36元的狀態，不過，在CASA和NeXT21兩大預售案的交屋助攻之下，4月營收達4.11億元，由於CASA預售時即已完銷，NeXT21預售加新屋銷售，迄今已約50％，因此，營收動能將持續延伸至今年第四季，並且極高機率刷新全年營收的新高紀錄。
華友聯第一季營收只有2,008萬元，每股虧損0.36元，董事長陸炤廷13日表示，今年第一季因屬於交屋空窗期，在無屋可交的情況之下，才會虧損。
不過，他說，總銷約24億元台南大樓新成屋CASA、以及目前已經售出50％的高雄左營區的NeXT21大樓新成屋，已從4月開始交屋入帳，使得今年4月單月營收4.11億元。
陸炤廷表示，由於NeXT21總銷金額達76億元，加上預售時已完銷的CASA，將持續認列營收到今年第四季，因此，今年本業營收的量能，相當充沛。
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