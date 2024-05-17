創作才女LÜCY曾獲金音獎及金曲獎提名最佳新人，近來入選「Fender Next」計畫，該計畫今年邁入第6屆，吸引全球逾1000名音樂人報名，最終選出25名潛力新秀參與計畫， 讓她驚喜不已，也是台灣繼傻子與白痴、落日飛車後，第3位入選計畫的音樂人，堪稱台灣之光。

LÜCY出道憑藉〈CACTUS〉一曲抓住聽眾耳朵，更以首張專輯《LÜCY》獲金音獎、金曲獎入圍肯定。對於獲選「Fender Next」25名音樂人之一，她感動說：「做音樂除了才外，真的也很需要運氣跟好的機會。我想每個世代都有他們自己創作出來的音樂，很開心可以成為我這一輩的音樂人之一。」

LÜCY入選Fender Next計畫。（圖／LÜCY提供）

此外，LÜCY也分享對於Fender的特殊情懷，表示：「小時候我總是想買Fender的吉他，但預算不夠，吉他都是跟別人借的。2023年我終於買了自己的第一把吉他，當然選擇Fender實現我的夢想，我把它命名為『Bloody Mary』，這一年多來跟它踏上許多音樂旅程，很期待能帶著它走遍更多舞台。」