大陸女星楊冪從4歲開始拍攝電視劇，2003年正式出道，直到演出《神鵰俠侶》才受到關注，之後憑藉《三生三世十里桃花》、《小時代》等劇走紅後，獲得「流量女王」的美稱。然而，踏入演藝圈多年的她，作品量累績相當驚人，對此，她在近期受訪時透露，自己曾4個月拍5部戲。

楊冪日前受訪時提到，當年拚命拍戲的過往，直言「她拍到恍如人格分裂」。如今她多年前上節目談及此事的片段也再被翻出；主持人表示，2011年到2012年只要打開電視都是楊冪的身影，因此讓她獲得「拚命三娘」的稱號，她坦言，自己曾在4個月內拍了5部戲，第一部戲拍到一個段落後，凌晨就搭飛機前往另一個城市拍另一部，而如此高強度的工作，也讓她在這一年內因感冒、腸胃炎掛急診吊點滴的次數多達12次。

楊冪2011年到2012年作品量驚人，讓她獲得「拚命三娘」的稱號。（圖／擷取自微博）

主持人繼續追問，為何已經紅了還要拚命拍戲，她則回：「沒有拍戲的日子很恐怖」自己有長達一年沒有戲拍，問了經紀人原因她們也不知從何說起，甚至也有無預警被換角的經驗，所以之後有任何戲約，即使時間有衝突，她也會盡力調節，而當工作陸續找上門後，才讓她鬆了一口氣「太好了，有戲拍了，大家終於不會再換掉我了」一番話讓粉絲聽了相當不捨，更有人指出，楊冪背後其實沒有強大的背景及資源，但走紅以後，卻許多人忘記她是如何從配角熬到主角的歷程。