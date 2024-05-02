56歲伊能靜隨老公秦昊定居在大陸，被封為才女的她，過去不僅唱歌寫作，也會演戲；早年演過《人間四月天》、《貧窮貴公子》，最近的作品是9年前的電影《我是女王》。近期，她在直播中被問到為何不再演戲了？她坦言自己年紀已經到一個程度，應該可以演奶奶了，卻因為「長相尷尬」無法接演。

最近伊能靜被問到為何不再演戲的問題，她說目前已經沒有外出拍戲的計畫，「不是我不喜歡演戲，就是因為我太喜歡演戲，我也拿不到什麼太好的角色，畢竟年紀也都在這了，長相又很尷尬」，直言其實年紀已經到了可以接演奶奶的角色，然而「演人家奶奶又不像」。

伊能靜接著說，第二個原因是秦昊已經為了拍戲長年不在家了，如果她也跑去接戲，不知道女兒該怎麼辦，她不希望女兒跟她一樣童年時期沒有雙親在身旁重蹈覆轍。她回憶自己的媽媽其實很愛她，但她小的時候媽媽都必須要工作，導致母女關係很疏離。

伊能靜表示秦昊現在已經為了拍戲不常在家，不希望女兒沒人陪自己才不接戲也是原因之一。（圖／中時資料照）

見此，網友回應：「其實她想說自己雖然年紀大，但還是很年輕」、「可以演婆婆或媽媽」、「她完全可以開個訪談節目，太會說了」。而伊能靜最近雖然沒拍戲，仍常盡職地當老公秦昊的小迷妹，在網上發表看完老公作品的心得。先前秦昊演《三大隊》，伊能靜透露丈夫拍戲拍到心累，連她想帶女兒去探班都被拒絕。最近秦昊拍的《哈爾濱一九四四》播出，伊能靜更坦言，兩人結婚9年，在她眼中秦昊還是很迷人，拍這部戲時狀態更好，「每次回來都帥我一臉，仿佛初相識時他的35歲」。