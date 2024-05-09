開發金表示，子公司凱基人壽受惠於美元持續升值，並掌握市場脈動實現投資獲利，4月稅後純益為18.96億元，今年前四月稅後純益達70.45億元。凱基人壽將持續推動高價值保單銷售，以提升保險本業長期發展。
4月份台股走勢震盪，交易量能減少，但股票經紀與財管業務仍持續挹注凱基證券獲利；凱基證券4月份稅後純益5.64億元，今年前四月稅後純益達34.62億元，與去年同期相比成長約52％。
凱基銀行整體營運穩健，利息及手續費收入等核心收益維持穩定貢獻，4月稅後純益為5.52億元，今年前四月稅後純益達20.21億元。中華開發資本受投資部位評價表現變動影響，4月份稅後純益為0.25億元，今年前四月稅後純益為1.54億元。
開發金控指出，聯準會利率政策、國際區域衝突、中國經濟復甦疲弱，與下半年美國總統大選等不確定因素，將影響全球金融市場未來走勢。將持續落實風險控管機制以降低營運風險，維持長期穩健經營發展。
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