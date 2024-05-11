文章（中）日前和林子祥（左）、葉蒨文在後台開心合照。（翰森娛樂提供）

「三金歌王」文章暌違17年推出全新作品《致青春》，近來行程馬不停蹄，他4月底返台參加電台活動，久違地登台表演，吸引熱情鐵粉簽名合照，接著又飛去新加坡欣賞林子祥、葉蒨文的演唱會，對於當年葉蒨文頒獎給自己，感到十分難忘。

文章1985年順利獲得「金嗓獎」最佳新人獎，就是從張菲和葉蒨文手中接下獎座，這件往事一直深藏他心中，難以忘懷；因此他這次早早就買好票，決定要看林子祥、葉蒨文演唱會，在台下當起歌迷，除了有親切感，也多了幾分回憶。

1983年底，文章在東京工作，尚未踏進唱片圈時就喜歡林子祥的歌，他說：「當時回家路上不斷重複聽的是他的〈誰能明白我〉。」當文章正猶豫是否要回台灣唱歌，想到〈誰能明白我〉的歌詞，「昂然踏著前路去追趕理想旅途上，前行步步懷自信，風吹雨打不退讓，無論我去到那方，心裡夢想不變樣」，從中獲得勇氣，讓他毅然決然回台北發展。

文章特別感謝當年的經紀人「莎莎姐」謝德莎願意給予支持，「她說給自己3、5年的時間發展歌唱事業，不要留有遺憾，現在回首已經是40年過去了。」

對於這次欣賞林子祥演唱會，文章形容「林子祥年過七旬，演唱仍然游刃有餘，而葉蒨文的活力一再給我無形的鼓勵」，三人在後台把握時間，留下珍貴合照。呼應專輯《致青春》，文章有感而發表示：「看他們表演，自己也超想在台灣的舞台上開唱，我現在才剛要開始另外一段『音樂路』，就為我自己加油吧。」透露有望返台舉辦演唱會。