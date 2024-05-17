文章將在台灣舉辦演唱會。（翰森娛樂提供）

「三金歌王」文章暌違17年發行全新專輯《致青春》，今（17日）再曝喜訊，宣布將於10月在台灣舉辦演唱會，是他40年來第一次，預計6月初專程返台舉辦記者會，他感性說：「今年是我出道40年，對於將在台開唱，是很開心，很感恩的事情。」將演唱會當作送給歌迷的大禮。

1984年，文章表示當時在東京，在回「五反田」家的方向，做了這輩子「最重要的決定」，就是回台灣當全職歌手；他說，如果要在40年後的今天給出答案，「就是10月份，出道40週年在台灣開演唱會了」，笑稱是給自己，給粉絲的一份成績單。

對於將辧演唱會，文章坦言心情一開始沒有那麼緊張，直到回到新加坡，心情七上八下，才驚覺開唱這事情「大條了」，簡直壓力山大；不過他非常感謝經紀人和大大娛樂共同促成，「在台灣，從沒有舉辦過大型售票演唱會的我，很開心有機會來開唱」，自嘲趁「年輕力壯」時做此決定，勢必戰戰兢兢，腳踏實地的準備。

適逢文章5月20日65歲生日前夕，這次將開唱喜訊作為送給歌迷的大禮，他表示，誠如365里路的歌詞提到「365里路～豈能讓它虛度」，想對所有愛護我的好朋友說，「知道我40年來的努力沒有白費，謝謝你們，演唱會見囉」。