吳申梅新歌〈美麗的女人〉MV請來190公分帥氣有型的「小費翔」出演，原來他是江志豐的親外甥，被找來擔任MV男主角，在劇中飾演讓吳申梅臨陣悔婚的渣男；吳申梅盛讚對方溫文儒雅又有禮，她的老公Eric也說：「很可以！」

今母親節吳申梅南北奔波演出，被問到怎麼幫媽媽「瑪莉姐」過母親節？她說因為今天剛好很忙，母女一起在工作中度過，前幾天她跟老公已經請媽媽吃母親節大餐，還獻上一束美麗的玫瑰花和大鑽戒，讓她非常開心。