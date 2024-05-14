詹雯婷今赴台北地方法院出庭。（陳俊吉攝）

飛兒樂團（F.I.R.）前主唱詹雯婷（Faye）控告陳建寧偽造文書不起訴，反被陳建寧控誣告，台北地院今上午9點半開庭，將傳喚陳建寧、華研大中華總裁何燕玲出庭作證，這也是詹雯婷、陳建寧師徒反目後首度在法院「合體」！兩人今一前一後抵達現場，詹雯婷見到媒體露出笑容面對，陳建寧則雙手合十步入法庭。

飛兒樂團原由主唱詹雯婷、吉他手阿沁、團長兼鍵盤手陳建寧組成，團名F.I.R.取用3人英文名字字首所命名，2004年演唱電視劇《鬥魚》片尾曲〈Lydia〉走紅。詹雯婷退團後，F.I.R.找來新主唱韓睿再出發，不過詹雯婷2019年指控陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽自己的姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲涉嫌偽造文書罪，陳建寧則反控詹雯婷誣告，詹雯庭去年遭到起訴，她堅持自己無罪，主張她是依自己所知道的事情，而對陳建寧提告，不成立誣告罪。

詹雯婷今出庭時，露出笑容面對媒體。（陳俊吉攝）