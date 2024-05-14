「F.I.R.」飛兒樂團前主唱Faye（本名詹雯婷）告恩師兼團長陳建寧偽造文書不起訴，Faye反被起訴誣告罪，台北地院14日以證人傳喚陳建寧，成為師徒反目後，首度在法庭上重現另類「師徒合體」。法官採取隔離訊問，庭訊4小時結束。庭訊後，陳建寧說「因為是公訴罪，基於過去情誼，我希望她好好面對司法」。

陳建寧說，「謝謝法院還我們一個公道。偽造文書案經過三、四年纏訟，法院已經判定我們不起訴確定，自訴也被駁回。所以請大家媒體幫忙，不要用「偽造文書」，偽造文書這個案件，已經經由法院判定不起訴。」

陳建寧說，「今天主要來的目的，我是證人，因為她誣告我方，我跟華研是偽造文書，我們也覺得莫名其妙。所以她被檢察官提起公訴，我們今天用證人的身分還原事實。至於她為什麼要誣告我們，大概要請法院做審理，我也希望她好好面對司法。」

陳建寧說，「因為是公訴罪，我沒有辦法做什麼，基於過去的情誼，我也不能說什麼，因為現在主要的告訴主體是檢察官，並不是我個人，只希望她好好的，大家一起面對未來。」

媒體追問有與Faye對話嗎？陳建寧說「我們沒有對到話，但就是還原事實而已。當年的事實，其實很簡單，我們3人一起簽到華研，也簽了合約，但事後她因為有自己的發展，她拋棄了我們跟華研唱片，我們也都同意她了。她卻來反告我們誣告，我們也覺得莫名其妙。」

陳建寧說，「好險筆跡鑑定是她本人親簽的，所以還我們清白了。接下來也希望她好好面對司法。」