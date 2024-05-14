「嶺南畫派宗師」歐豪年4月25日在北市信義區住家內被家人發現離世，享耆壽90歲，檢警初步排除外力介入的可能，但為求慎重起見，仍進行司法相驗並進行解剖，目前仍在等解剖報告出爐。

信義警方25日獲報死亡案，到場發現歐豪年平日與兒子同住，歐豪年陳屍住家房間床上，已明顯死亡，初步勘驗現場沒有打鬥痕跡，排除外力介入。

據了解，歐豪年的屍體有腫脹情況，死亡時間可能超過一天，歐豪年的兒子晚報案應與歐生前的交代有關，其子對於死因沒有意見，但為求謹慎仍報請檢察官進行司法相驗，釐清死因。