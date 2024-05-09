波音稱部分787夢幻客機（787 Dreamliner）生產測試記錄為偽造，在得知驗證工作所需的測試顯示為完成，但實際上卻沒有施行，美國聯邦航空管理局（FAA）已經介入此事，為此波音必須檢查尚未交付和正在生產的787，以確保飛機組裝中的某些步驟正確完成。

根據波音公司副總裁兼總經理斯托克（Scott Stocker）在4月29日向員工發送的電子郵件，南卡羅來納州787總組裝工廠的一名波音員工發現了在機翼與機身連接的一致性測試中，存在異常情況。該員工向主管報告了這個問題，而這名主管隨即向「執行領導層」發出了警報。

波音公司隨後迅速審查了這一情況，確定有些人未執行所需的測試，卻將工作記錄為已完成，違反了公司政策。波音也立即通知了美國聯邦航空管理局（FAA）。美國聯邦航空局表示，波音在4月主動通知了他們，可能未完成必要的檢查，以確保某些 787夢幻客機機翼與機身連接處是否正確組裝目前，美國聯邦航空管理局正在調查波音是否完成了這些檢查，以及公司員工是否可能偽造飛機記錄。

斯托克指出，重新檢查現在需要在飛機製造過程中不按順序進行，並且可能需要對在役機隊進行檢查。但波音表示，這個問題不會對飛機的安全造成直接風險。不過，這突顯了波音還有許多工作要做，因為偽造安全相關記錄是該行業中最嚴重的非運營監管違規行為之一。