嶺南畫派宗師歐豪年於25日辭世，享耆壽90歲。身為當代最具代表性的水墨畫大師，畢生也投入並奉獻於藝術教育，不僅曾在文化大學任教，2019年更慨捐50多幅畫作於輔仁大學成立美術館。為此，兩校均對大師辭世表達不捨，感念其一生致力提升藝術與人文氣息，與世長辭卻風範永存。

歐豪年於1935年生於廣東，出身書香門第，家學底蘊深厚，後因侍從父母移居香港，1952年師從嶺南畫派名家趙少昂，用心學習嶺南派技法，並以寫生自我鍛鍊，於筆墨章法皆有獨到之處，年少即於各地參與美術展覽，1960年受聘為崇基學院（香港中文大學前身）中文系國畫科講師。

歐豪年在1968年應國立歷史博物館邀請來台舉辦伉儷聯展，自此與寶島結下不解之緣，1970年獲中國文化學院（現為文化大學）創辦人張其昀敦聘，於美術系任教並遷居台灣，而後獲頒為中華學術院哲士、華岡教授、董事會董事，並亦曾出任系主任職務，於華岡校園作育無數英才，並使嶺南畫派拓展於台灣畫壇。

歐豪年一生在藝術與教育圈具有卓越貢獻，先後獲頒法國國家美術學會巴黎大宮博物館雙年展特獎，以及韓國圓光大學、美國印第安那州波里斯大學、中興大學、輔仁大學、台灣藝術大學、東華大學、香港中文大學、文化大學等校名譽博士。

聞及大師辭世，輔大校長藍易振表達哀悼及不捨，並強調歐豪年大力支持輔大在台復校，2012年起擔任駐校藝術大師，並於2014年獲頒名譽博士，2019年慨捐50多幅畫作於輔大成立美術館，一生致力提升藝術與人文氣息，與世長辭卻風範永存。

文化大學校長王子奇也同表哀痛不捨，對大師一生於藝術的付出與奉獻，致上無限感懷與敬意。

文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示歐豪年繼承嶺南畫派改革傳統國畫的開拓精神，折衷中外、融合古今，創作不輟並長年投身美術教育與文化交流，備受國際藝壇肯定，影響遍及海內外，成為傳統與現代兼容並蓄的中華文化美學符號。