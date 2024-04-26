苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義長老日前辭世，苗栗縣政府特頒褒揚狀。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義長老（Mayngus．Nawkih）長期致力推廣、傳承泰雅族口述傳統文化，在苗栗縣政府等活動中祭祀祖靈儀式，以及示範泰雅族口述吟唱傳統故事表演場合中，都可見到楊忠義長老的身影，楊忠義不幸於本月16日辭世，苗栗縣長鍾東錦聞訊深表哀悼，為感念楊忠義特頒發褒揚狀，肯定其對泰雅文化的貢獻。

楊忠義長老生於1952，2019年經苗栗縣公告認定為無形文化資產「泰雅族北勢群 Gaga 口述傳統」保存者。苗栗縣泰雅族北勢群的口述傳統，是由部落擅長言說的長老進行說唱，以輪流的方式，依序唱出自己部落的遷徙故事，保有傳統性，長老利用說與唱的方式，描述族人遷徙的歷史，表述完整，具有文化意義，吟唱是以單獨或對唱的來表達心情，亦會針對不同的情境來吟唱主題，具有該族的語言智慧，能呈現其吟唱的美學。

縣府文觀局長林彥甫表示，楊忠義曾為泰安鄉永安部落頭目，擔任過族語教師參與公所協助建置部落傳統領域及土地建置相關計畫，從泰安鄉梅園國小退休後，擔任泰雅族部落文化工作者，致力推廣泰雅文化辦理多場部落文化地方推廣活動，擅長文化源流的口述傳承，代表著泰雅文化的一部活歷史，文觀局也將全力協助家屬申請中央相關補助。