苗栗縣長鍾東錦頒發當選證書給余文忠。（李京昇攝）

余文忠宣誓就職。（李京昇攝）

就職典禮冠蓋雲集。（李京昇攝）

苗栗市第12屆補選市長當選人余文忠，30日宣誓就職，苗栗縣長鍾東錦、前苗栗縣長徐耀昌等地方政要都與會出席，余文忠強調，未來他將與鍾縣長、立委陳超明、邱鎮軍組成「為民服務鐵三角」，實踐其政見，打造苗栗市嶄新未來。

余文忠就職典禮今天在苗栗市公所3樓藝文廳辦理，現場冠蓋雲集，除鍾東錦、徐耀昌到場，苗栗縣議會議長李文斌、副議長張淑芬、國民黨副秘書長江俊霆、市民代表會主席陳仁杰、大千綜合醫院院長徐千剛、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、前苗栗市長邱炳坤，以及多位縣議員、苗栗市民代表、里長、縣府各局處主管都出席觀禮恭賀。

余文忠宣誓就職，由鍾東錦監交，從代理市長葉志航手中接下苗栗市長印信。余文忠表示，長期以來投入公共事務，向徐耀昌、鍾東錦2位縣長學到最多的是「人和」，唯有「人和」才能讓行政首長全心全力為鄉親打拚，因此他將傳承2位縣長與人為善的態度，發揮創意打造嶄新苗栗，同時對鄉親報以忠誠之心，力拚客家大城幸福願景。

余文忠指出，經過徐前縣長、鍾縣長以及立法委員陳超明和邱鎮軍等幕僚團隊的努力下，苗栗市已逐漸在改變，未來從中央、地方延伸到基層，他將與鍾縣長、2名立委組成「為民服務鐵三角」，雖然任期只剩下2年半，但有信心將帶領市公所團隊，一方面傳承鍾東錦縣長的願景規畫，一方面連結陳超明、邱鎮軍立委在中央的資源挹注，強化發展地區特性，尤其針對苗栗市民主要生活圈，將以「再生北苗」、「活化中苗」、「更新南苗」等3大特色區塊，提升地方的軟硬體機能、優化市民的生活環境。

鍾東錦致詞表示，余文忠從政資歷豐富，曾是徐耀昌擔任立委期間的國會助理，也是苗栗縣第19、20屆縣議員，這次補選余文忠在69個投開票所全部獲得第1，以接近62％得票率贏得選戰，為國民黨再次贏得壓倒性勝利，可見余文忠在地方耕耘是有目共睹。

鍾東錦說，他認識余文忠20多年，一直以來都是旅遊好夥伴，這次看余文忠從他手中接棒苗栗市長，讓他跟當選縣長時一樣喜悅，尤其徐縣長成功輔選子弟兵，讓他也無比感動。

他提到，這次補選也象徵藍白合作，因為陳仁杰的太太前市民代表會主席楊喬安是民眾黨，選戰期間陳仁杰也大力支持余文忠，加上各級代表、28個里長也功不可沒，他也笑稱，若1年多前能夠藍白合作，現在大家就「坐在不一樣地方」。

而余文忠上任後，也馬上兌現競選承諾，全數捐出這次苗栗市長補選的政治獻金結餘款和選票補助款，他也簽下第1分公文成立「苗栗市扶弱助學專戶」，為推動社福關懷邁出第一步