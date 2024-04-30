苗栗市長余文忠領騎，啟動鐵馬進香活動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市公所復刻60年前苗栗居民騎腳踏車長途南下進香盛況，2008年起舉行「苗栗鐵馬進香文化活動」，市公所30日舉辦「鐵馬進香」領航儀式，新上任市長余文忠宣布將在5月24至25日舉辦為期兩天的騎乘行程，場文化盛事將從苗栗天后宮出發，一路騎抵北港朝天宮，全程345公里。

今天宣傳活動，由余文忠親自主持，並邀請貴賓北港朝天宮董事長蔡咏鍀、苗栗天后宮主委林岳爐、苗栗市民代表會主席陳仁杰率領14位代表以及28里里長共同出席，展現大家對此活動的全力支持與期待。

余文忠表示，這不止是文化傳承的活動，更是廣大車友對媽祖信仰的虔誠展現，更是毅力的考驗，更希望透過這次鐵馬進香，致敬過去，更展望未來，這是一個讓老少共融、共享文化精粹的絕佳機會。

另外，鐵馬進香活動原訂300名額，在余文忠向台灣鐵人運動協會極力爭取增加至500名額，讓更多鐵馬騎士可以參與此盛會。報名將從5月1日上午9點開始，詳細報名資訊，請上台灣鐵人運動協會官網查詢，首兩日專為苗栗縣民開放200名額，之後再招募300名全國車友，活動酌收車衣費用1200元，每位完成者能獲得專業自行車裝備與特製紀念金幣乙枚，並在活動結束時可獲贈精美獎牌與完成證書，以表示市公所對車友們努力與堅持的肯定。

苗栗市公所指出，參加者將從苗栗市出發，途經台中、彰化、到達雲林北港，路線設計考量了景色優美的地段，以提供騎士們既安全又愉悅的騎乘體驗。特別的是市公所已針對媽祖專用三輪座車進行了性能提升，以確保在任何路況下都能穩定前行，順利帶領所有騎士完成極富意義的挑戰，誠摯邀請全國單車愛好者與文化支持者共襄盛舉。