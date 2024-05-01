容志雄醫師提醒，不同材質的人工墊片，對於膝關節的穩定度影響非常大。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

膝關節是民眾活動時重要的關節之一，但隨著年紀增加，退化性膝關節炎的發生機率也逐步提高，接受人工膝關節置換手術的病人也日益增多，苗栗縣大千綜合醫院骨科醫師特別提醒，人工膝關節置換手術中，受損的關節軟骨被移除後，將改以人工墊片來取代，不同材質的人工墊片除了磨損率不一樣，也會影響日後膝關節的穩定度，尤其對於年紀較大、且是跌倒高風險的長輩來說又更為重要。

93歲的奶奶使用傳統人工墊片，跌倒後骨頭破裂（左圖紅圈處），須以傳統開刀方式治療（右方）。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院骨科醫師容志雄分享近日治療的兩個案例，第1位是93歲的奶奶，20年前曾接受人工膝關節置換手術，使用傳統的人工墊片，近日因跌倒導致整個膝關節骨頭破裂，必須以傳統開刀方式進行治療，用鋼板鋼釘來支撐骨頭，加上病人骨質疏鬆嚴重，另需以石膏副木固定三個月，雖然後續骨頭痊癒也可行動，但她的膝關節彎曲功能卻因此變差。

另位病人是71歲女患者，不小心踩到地上的青苔滑倒，因為6年前她接受人工膝關節置換手術時，使用的是高貼合度的人工膝關節墊片，因此跌倒後雖然關節脫臼錯位，但骨頭整體沒有大問題，只需在輕微的麻醉下將錯位的關節拉回，並針對膝關節股骨內踝撕裂性骨折進行副木固定，1個月就恢復正常，膝關節功能也不會受影響。

容志雄說，傳統的人工墊片需切除較多的骨頭來符合墊片的裝設，而切除的骨頭正是整個膝關節後緣、支撐力最強的股骨；因此，當長輩年紀大、反應差，不小心跌倒時，就容易讓整個人工關節上面的股骨破掉（粉碎性骨折），如同第一位案例的狀況。

現行新型的高貼合人工膝關節墊片，不僅耐磨度高、手術後關節穩定度佳，更因不需切除太多的骨頭，可以保留膝關節股骨後方最堅固有力的骨頭，也就是保留骨本，讓病人在日後若不慎跌倒，也不易傷害到膝關節及其骨頭，且後續復原快、膝關節功能正常。

容志雄表示，人工膝關節置換手術可幫助病人恢復日常生活功能，甚至運動都不受影響，其中人工墊片的選擇扮演重要的角色，因此，建議在接受人工膝關節置換手術之前，可以多了解各種人工墊片的差異，選擇適合的墊片才能確保日後的生活品質。