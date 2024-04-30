苗栗縣長鍾東錦宣傳好店。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

「苗栗金選2024-2025伴手禮暨特色店家」徵選宣傳會，30日在苗栗縣政府一樓大廳舉辦，向大眾宣傳徵選活動報名起跑，至5月31日止，歡迎縣內優質店家積極參與，共同行銷苗栗特色好店、好物。苗栗縣長鍾東錦表示，這次票選出來的成果能作為遊客挑選景點、購買伴手禮的重要參考，讓遊客更方便安排行程，吃到、買到苗栗的特色好物。

縣府文化觀光局局長林彥甫表示，「苗栗金選」徵選活動，將邀請產、官、學界專家組成評審團，以苗栗十大年度「好食」、「好物」、「好店」3大獎項為主，每個獎項將選出10個店家，另外將透過評審委員選出3件「評審團大獎」，總計將遴選出33個「苗栗金選」獎項。

除了專業評審團的評選外，本屆「苗栗金選」徵選活動，也將針對入選的店家進行網路人氣票選，藉由網路投票的方式，選出民眾心中的人氣大賞獎，期盼透過「苗栗金選」的品牌推薦制度，逐步建構讓消費者買得開心、吃得安心的優質在地好物之金選品牌，獲選的店家也將獲得縣府認證貼紙、特色好物書刊及多元行銷推廣資源挹注。

縣長鍾東錦、縣議員孫素娥、曾美露、徐筱菁、許櫻萍、林寶珠、黎尚安、陳碧華、廖英利、廖秀紅、劉美蘭、大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌、苗栗縣觀光協會理事長游志勇及全體理監事成員、多個鄉鎮市農會代表等都出席，一起支持苗栗好物徵選活動。

鍾東錦表示，苗栗縣擁有多元且豐富的物產，雖然產量不一定很大，但都深具特色，藉由「十大」的票選，能提升整體觀光經濟效益和能見度，也能作為遊客選購、採買伴手禮的指南，提升店家整體收入，期待縣內業者踴躍報名參加。

他表示，目前苗栗縣已經是國人觀光首選地區之一，每到假期旅宿業者都接應不暇，縣府會持續和業者合作，一起打造更好的旅遊環境，也歡迎大家到苗栗走走。

今天現場也邀請11家在地優質知名店家共同參與，包括江記永安囍餅、伊加伊日式手做蛋捲、台灣農林、世奇餅店、三義鴨箱寶、雙峰草堂銅鑼燒、廣欣茶行、蜜鄉養蜂園、喜妹娜哇稻草民俗藝品、茅鄉炭坊、山藝茶濃等，店家帶來他們的特色伴手禮，也期待號召更多優質店家參與活動。

縣府文觀局為了讓更多業者了解「苗栗金選」徵選活動，5月2日、3日、7日在苗栗縣立圖書館、竹南鎮立圖書館、大湖地區農會及南庄遊客中心，辦理4場次徵選說明會，詳細說明徵選機制。