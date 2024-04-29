苗栗縣獅潭鄉「日式庄長宿舍」，2017年公告為歷史建築，長年日曬雨淋使得建築破損、傾斜，縣府前年暫時搭建棚架保護，近期經過地方爭取修復，獲得客委會同意補助2300萬元。獅潭鄉公所29日指出，目前進入細部設計階段，相關修正計畫審核中，可望今年底前展開修復工程。

獅潭鄉在日治時代期間，為區役場、庄役場，當年地方首長所稱區長、庄長，即為現今的鄉長職位，獅潭鄉1920年改設為庄，有正式辦公場所，黃丁興為第1任庄長，「庄長宿舍」就是當年地方最高級的首長宿舍。

日式宿舍先後經歷3名本籍庄長、4名日籍庄長泊宿，迄今已有百年歷史，地理位置就在獅潭新店老街上，對許多老一輩鄉民而言，是重要歷史記憶與文化資產，縣府2017年8月也將其公告為歷史建築。

不過，庄長宿舍年久失修，禁不起長年日曬雨淋，宿舍建築除門窗損壞，主體建物也破損、傾斜，地方2020年爭取客委會補助400多萬元緊急加蓋棚架，才讓庄長宿舍免於氣候因素繼續毀損。

獅潭鄉長劉淑能表示，地方一直爭取修復庄長宿舍，但苦無經費，她去年上任後積極提報修復計畫，獲客委會允諾補助2300萬元，希望能將歷史古蹟好好保存下來，並活化再利用。

庄長宿舍未來修復後，鄉公所規畫設置多功能教育服務站，提供當地民眾學習客語、藍染文化等傳統藝術和鄉土教學；也研擬轉型為地方產業生活館，整合周邊文物、產業，創造新景點帶動地方觀光。