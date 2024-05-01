苗栗縣公館國中參加苗栗縣國中技藝教育競賽，成績優異、大放異彩，共有15人得獎，其中，動力機械-汽車修護組涂芷妡，展現女力、技壓全場拿下全縣第1名；公館國中輔導主任崔春平戮力推動技藝教育，也榮獲全國技藝教育績優人員，是苗栗縣國中組唯一獲獎老師。

輔導主任崔春平（左二）也獲全國技藝教育績優人員肯定。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

公館國中在這次技藝教育競賽中，包括涂芷妡、農業群－園藝技術組吳亦威、機械群－自動化整合組劉芮宏3人都拿下全縣第1名，文書處理組更是包辦前6名一半獎項，再創校史紀錄；最新公布全國技藝教育績優人員評選名單，崔春平是苗栗縣國中組唯一獲獎人員，這次競賽師生都得獎，消息傳回學校，師生同感榮耀。

公館國中校長方麗萍表示，校方長期跟苗栗農工及中興商工合作，並與大湖農工自辦電機職群，近年來皆在苗栗縣技藝競賽榮獲佳績，學校大力推動技藝教育，除了提供學子適性揚才、發光發熱的舞台，也希冀藉由此管道，讓學生們升學進路能多、更好的選擇。

其中，輔導主任崔春平犧牲奉獻，積極寫計畫爭取購買設備經費，甚至為了讓孩子們能有更好的職群機會，親自到苗栗農工協商開設職群課程，集訓期間也會去市場買材料，常常加班陪伴學子練習，才能締造出技藝競賽優異的成績。

崔春平說，能夠獲得全國技藝教育績優人員深感榮幸，但這個獎真的多虧很多人的幫忙，包括班導師的支持、隨班老師傅尾蘭、巫靜雯、周碩政、余金鳳、林秋伶、俞均凡、林瑩姿協助帶隊至職校上課以及叮嚀孩子們努力練習，本校才能年年在技藝競賽交出亮麗的成績單。

她表示，天生我材必有用，每位孩子天賦不同，只要把孩子放對地方，每個孩子就能找到自己的舞台，也特別感謝校長的支持，以及家長會在經費上的挹注，才能讓她無後顧之憂，辦理各項多元豐富試探與體驗活動，提供學生自我探索及發掘興趣的機會。

榮獲汽車修護組第1名的涂芷妡說，從小就對機車、汽車非常有興趣，所以國二時選擇技藝教育學程時，特別選了汽車修護組，剛開始上課幾乎都是男生為主的班級，但因為很專注在學習，所以逐漸摸索找到學習的方法，這次能夠榮獲第1名，真的很開心也覺得自己這陣子的辛苦練習，有了很大的回饋，接下來也會以自己的專長興趣去思考適合的高中職。

方麗萍表示，未來仍會大力推動技職教育，媒合高中職、地區產業與職場達人等，提供學子各項試探或實作體驗活動，培育更多技藝教育優秀人才，讓學生們能「一技在身，亮麗一生」。