學生林珮琁、黃丞祥與楊哲維，以「炭」觀止矣-生物炭吸附水中汙染物探討榮獲特優。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

池佳峻、鍾東霖與陳柏宏同學則以彎月形冷卻增幅器榮獲特優。（校方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗農工學生參加第64屆國立暨縣市公私立高級中等學校第二區科學展覽會，榮獲2特優、2優等、7佳作，成績相當輝煌，校方今天對外分享喜訊。

苗農化工科羅維真老師指導學生林珮琁、黃丞祥與楊哲維，以「炭」觀止矣-生物炭吸附水中汙染物探討榮獲特優；電機空調科老師李國禎與主任黃釧洪，指導池佳峻、鍾東霖與陳柏宏同學則以彎月形冷卻增幅器榮獲特優，2件作品將代表桃竹苗區進軍今年7月全國科學展覽會爭取最高榮譽。

獲得特優的化工科林珮琁、黃丞祥與楊哲維同學，在校園中看到隨處可見許多大王椰子葉鞘、竹殼的掉落，看到這些植物廢棄物突然發想，是否能夠收集植物廢棄物燒製成生物炭進行研究與探討，在羅維真老師指導下，師生進行研究結果發現，燒製溫度800°C、600°C與400°C的竹殼與大王椰子生物炭，對亞甲藍與磷酸鹽溶液皆有吸附效果。

並且發現無論燒製溫度高低，椰子生物炭最大吸附量最佳，由於在不同條件下，生物炭的吸附能力會有所改變，因此同學們未來希望藉由更多種的檢測器，探討不同燒製溫度生物炭中所含的元素，對吸附亞甲藍及磷酸鹽溶液影響，並可將此技術技轉推廣至業界，為地球未來永續發展，盡一分心力。

另外，獲得特優的電機空調科池佳峻、鍾東霖與陳柏宏則在無意間於新聞上看到印度某間 DEKI 電子工廠在外放置了一個外型奇特且特別的陶柱堆，特殊的外型且像是藝術品一般豎立在那裡，查了才知道原來是由新德里的建築設計公司 Ant Studio 設計用來美化廠房，主要是用來過濾以減少工廠內排放的金屬元素而設計，另有讓氣溫下降溫效果。

它獨特的散熱原理深深的吸引了同學，若將此陶板放在分離式冷氣機的進風口處，是否也有增加冷卻效果？ 同學們在與李國禎老師與黃釧洪主任討論後開始研究，利用石膏粉來製作冷卻管的主要材料，裡面還加了硅藻土來增加吸水性及蒸發效率，將冷卻管設計成嵌入式與堆疊式二種冷卻增幅器，配置在空調系統冷凝器進風口處進行降溫。

結果發現，使用堆疊式冷卻増幅器效果較好，與未使用冷卻器的系統耗電量差 10 瓦以上。獲得評審一致肯定。另外，森林科與板金科、畜產保健科、化工科、電機空調科與機電科同學在老師指導下，共有2件優等與7件佳作作品。