李京昇翻攝

苗栗縣79歲劉姓老翁飼養的1隻羊，誤入農民的竹林裡，慘遭山豬吊陷阱夾中，所幸經警方處理後，該羊隻沒有受傷，重回飼主身邊，警方也告誡地主勿將山豬吊夾放置在野外，以免造成危險。

苗栗縣警察局大湖分局13日指出，汶水派出所於本月6日接獲報案，稱有民眾飼養的羊隻，在他人竹林內遭山豬吊夾夾中，員警現場經了解得知，劉姓老翁時常都會在獅潭鄉八角林一帶飼養羊隻，由於平時將羊隻放養，早上發現羊隻誤入他人的竹園內，遭山豬吊夾夾中動彈不得。

劉翁因年紀大，且認為該處為他人私人土地，無法自行處理，因此請求警方協助，警方到場後與民眾合力小心翼翼的將羊隻從吊夾內脫困，所幸羊隻未受傷也很淡定的在一旁看著。

員警隨後也告知劉翁，勿將羊隻隨意放養誤闖他人土地，以免造成類似事故，劉則表示，會妥善管理羊隻並感謝警方的協助。後續警方也將山豬吊夾排除，並告誡地主勿將山豬吊夾放置在野外，以免造成危險。

大湖警分局表示，若遇到民眾需求，有緊急困難需要幫助，都可以就近向警察單位或撥打110報案，民眾如有飼養動物須妥善管理照料，且勿在野外放置獸鋏陷阱，以免觸犯動物保護法等相關法令，若野生動物有危及公共安全或人類性命、危害農作物等情形，可向縣府主管機關提出申請，減少對動物過度的傷害並與山林共存。